    ITU намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном в области технологий

    ИКТ
    • 17 ноября, 2025
    • 13:35
    ITU намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном в области технологий

    Международный союз электросвязи (ITU) с нетерпением ждет укрепления партнерства и расширения сотрудничества с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь ITU Дорин Богдан-Мартин на пресс-конференции, посвященной WTDC-25 в Баку.

    "Мы живем в невероятно захватывающее время, особенно если говорить о космической экономике, объем которой, как прогнозируется, достигнет 1,8 трлн долларов к 2035 году. Все спутники проходят через ITU для координации и подачи заявок, и мы играем ключевую роль в этом процессе.

    Что касается искусственного интеллекта, ожидается, что рынок достигнет 4,8 трлн долларов к 2033 году. Это еще одна область, в которой ITU работает, занимаясь стандартами и развитием потенциала. Наша цель - сделать так, чтобы каждый мог извлечь пользу из стремительно развивающегося мира новых технологий.

    Особое внимание мы уделяем инклюзивности: все голоса и все сообщества должны быть услышаны, чтобы каждый, в любой точке мира, мог воспользоваться преимуществами, которые приносит подключенность", - подчеркнула Д. Богдан-Мартин.

