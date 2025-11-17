İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    ITU Azərbaycanla texnologiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

    İKT
    • 17 noyabr, 2025
    • 17:01
    ITU Azərbaycanla texnologiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

    Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (ITU) Azərbaycanla tərəfdaşlığın gücləndirilməsini və əməkdaşlığın genişləndirilməsini səbirsizliklə gözləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ITU-nun baş katibi Dorin Boqdan-Martin Bakıda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına (WTDC-25) həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    "Biz çox maraqlı bir dövrdə yaşayırıq, xüsusilə də kosmik iqtisadiyyatdan danışsaq, bunun həcminin 2035-ci ilə qədər 1,8 trilyon dollara çatacağı proqnozlaşdırılır. Süni intellektə gəlincə, bazarın 2033-cü ilə qədər 4,8 trilyon dollara çatacağı gözlənilir. Bu, ITU-nun standartlar və potensialın inkişafı ilə məşğul olduğu daha bir sahədir. Bizim məqsədimiz hər kəsin sürətlə inkişaf edən yeni texnologiyalar dünyasından faydalana bilməsini təmin etməkdir. Biz xüsusi diqqəti inklüzivliyə yönəldirik. Bütün səslər və cəmiyyətlər eşidilməlidir ki, dünyanın istənilən nöqtəsində hər kəs bağlantının gətirdiyi üstünlüklərdən istifadə edə bilsin", - D.Boqdan-Martin vurğulayıb.

    ITU WTDC-25 süni intellekt texnologiya
    ITU намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном в области технологий
    ITU eager to deepen cooperation with Azerbaijan, ITU chief says

