"Искусственный интеллект" грозит сокращением работников фронт-офисов банков Азербайджана

"Азербайджанские банки либо не могут найти экспертов по "искусственному интеллекту", либо он неверно воспринимается руководством банков, которое только дает указания, не позволяя специалистам по "искусственному интеллекту" проводить исследования и делать правильные выводы. Вот почему большинство проектов сталкиваются с неудачами".

Об этом сообщил Report DATA специалист и риск-менеджер Камиль Алескеров.

По его словам, внедрение этой технологии может привести к безработице в банковском секторе: "Новые системы, в отличие от предыдущих, анализируют данные клиентов и определяют их поведение, потенциальную платежеспособность. Банковские специалисты физически не могут это делать. Многие банки говорят, что это не приведет к безработице. Но я уверен, что рутинные задачи технического характера могут выполняться "искусственным интеллектом". Это уже происходит во всем мире. Но пока рано говорить об этом в Азербайджане. В банковском секторе выделяют фронт-офис, миддл-офис и бэк-офис. Сотрудники фронт-офиса непосредственно работают с клиентами. По консервативным оценкам, можно заменить около 50% работников фронт-офиса. То есть внедрение "искусственного интеллекта" может привести к сокращению половины сотрудников фронт-офисов", - сказал он.