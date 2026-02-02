Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    İRİA: Через систему Digital Bridge проведено более 2 млрд операций

    ИКТ
    • 02 февраля, 2026
    • 11:11
    İRİA: Через систему Digital Bridge проведено более 2 млрд операций

    Число операций, осуществленных через систему цифрового обмена данными Digital Bridge, превысило 2 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Фарид Османов на пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 2025 год.

    По его словам, более 1 млрд операций пришлось на 2025 год. За отчетный период в систему были интегрированы 10 новых организаций и 27 информационных систем, что обеспечило подключение свыше 500 электронных услуг.

    Ф. Османов также отметил начало интеграции бизнес-субъектов в систему цифрового документооборота. В результате к ней были подключены 17 вузов и учебных заведений, а также 16 субъектов бизнеса, что позволило полностью перевести переписку с госорганами в безбумажный формат. Всего в систему интегрировано более 1 300 организаций, что обеспечило экономию свыше 31 млн листов бумаги и около 5 700 деревьев.

    İRİA: "Digital Bridge" vasitəsilə 2 milyarddan artıq əməliyyat həyata keçirilib
    Over 2B transactions conducted through Digital Bridge system in Azerbaijan
