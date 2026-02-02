İRİA: Через систему Digital Bridge проведено более 2 млрд операций

Число операций, осуществленных через систему цифрового обмена данными Digital Bridge, превысило 2 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Фарид Османов на пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 2025 год.

По его словам, более 1 млрд операций пришлось на 2025 год. За отчетный период в систему были интегрированы 10 новых организаций и 27 информационных систем, что обеспечило подключение свыше 500 электронных услуг.

Ф. Османов также отметил начало интеграции бизнес-субъектов в систему цифрового документооборота. В результате к ней были подключены 17 вузов и учебных заведений, а также 16 субъектов бизнеса, что позволило полностью перевести переписку с госорганами в безбумажный формат. Всего в систему интегрировано более 1 300 организаций, что обеспечило экономию свыше 31 млн листов бумаги и около 5 700 деревьев.