Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились в 2025 году почти на 47%

    ИКТ
    • 19 января, 2026
    • 15:36
    Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились в 2025 году почти на 47%

    Инвестиции в информационно-коммуникационный сектор Азербайджана в 2025 году составили 373,6 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 46,7% меньше, чем в 2024 году.

    Доля ИКТ в общем объеме инвестиций в экономику страны составила 1,8%.

    В декабре капвложения в сектор составили 86 млн манатов, что на 29% меньше, чем годом ранее.

    В 2024 году инвестиции в сектор составили 630,4 млн манатов (+59,5% по сравнению с 2023 годом).

    инвестиции ИКТ экономика Азербайджана статистика
    Azərbaycanda ötən il informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb
    Investments in Azerbaijan's ICT sector fell by nearly 47% in 2025

    Последние новости

    16:19

    Президент Азербайджана удостоен премии Зайеда

    Внешняя политика
    16:13

    В России перевернулся автобус, есть пострадавшие

    Другие страны
    16:07

    Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4% в 2025 году

    Финансы
    16:07

    Силы самообороны Японии обнаружили разведывательный корабль РФ вблизи Окинавы

    Другие страны
    15:58

    Азербайджан в 2025 году увеличил производство дизельного топлива почти на 23%

    Энергетика
    15:56

    В Азербайджане в 2025 году доходы от мобильной связи выросли почти на 5%

    ИКТ
    15:39

    Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по Газе

    В регионе
    15:36

    Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились в 2025 году почти на 47%

    ИКТ
    15:34

    В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    Лента новостей