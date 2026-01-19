Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились в 2025 году почти на 47%
ИКТ
- 19 января, 2026
- 15:36
Инвестиции в информационно-коммуникационный сектор Азербайджана в 2025 году составили 373,6 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 46,7% меньше, чем в 2024 году.
Доля ИКТ в общем объеме инвестиций в экономику страны составила 1,8%.
В декабре капвложения в сектор составили 86 млн манатов, что на 29% меньше, чем годом ранее.
В 2024 году инвестиции в сектор составили 630,4 млн манатов (+59,5% по сравнению с 2023 годом).
Последние новости
16:19
Президент Азербайджана удостоен премии ЗайедаВнешняя политика
16:13
В России перевернулся автобус, есть пострадавшиеДругие страны
16:07
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4% в 2025 годуФинансы
16:07
Силы самообороны Японии обнаружили разведывательный корабль РФ вблизи ОкинавыДругие страны
15:58
Азербайджан в 2025 году увеличил производство дизельного топлива почти на 23%Энергетика
15:56
В Азербайджане в 2025 году доходы от мобильной связи выросли почти на 5%ИКТ
15:39
Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по ГазеВ регионе
15:36
Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились в 2025 году почти на 47%ИКТ
15:34