Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились в 2025 году почти на 47%

Инвестиции в информационно-коммуникационный сектор Азербайджана в 2025 году составили 373,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 46,7% меньше, чем в 2024 году.

Доля ИКТ в общем объеме инвестиций в экономику страны составила 1,8%.

В декабре капвложения в сектор составили 86 млн манатов, что на 29% меньше, чем годом ранее.

В 2024 году инвестиции в сектор составили 630,4 млн манатов (+59,5% по сравнению с 2023 годом).