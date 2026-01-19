İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Azərbaycanda ötən il informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb

    İKT
    • 19 yanvar, 2026
    • 15:15
    Azərbaycanda ötən il informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb

    Ötən il Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna 373,6 milyon manat investisiya qoyulub.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 46,7 % azdır.

    Bu sektora yatırılan investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunda payı 1,8 % təşkil edib.

    Təkcə dekabr ayında isə sektora investisiya qoyuluşu 86 milyon manat olub ki, bu da bir il öncəki göstəriciyə nisbətən 29 % azdır.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə sektora investisiya qoyuluşu 630,4 milyon manat olub. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 59,5 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi informasiya və rabitə investisiya
    Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились почти на 47% в 2025 году

    Son xəbərlər

    15:43

    Andres İnyesta Mərakeş millisinin məşqçilər korpusunda yer ala bilər

    Futbol
    15:37

    Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    15:24

    Yaylagül Ramazanova: "Hədəfim Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanmaqdır"

    Fərdi
    15:24

    Ötən il Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 23 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    15:21

    Putinin xüsusi nümayəndəsi Davosda ABŞ nümayəndələri ilə görüşəcək - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:21
    Foto

    Prokurorluq əməkdaşları Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    15:19

    Karapetyanın "Güclü Ermənistan" partiyası qeydiyyatdan keçib

    Region
    15:15

    Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti: "Su idman növləri üzrə peşəkar kadrlarımız azdır"

    Fərdi
    15:15

    Azərbaycanda ötən il informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti