Azərbaycanda ötən il informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb
İKT
- 19 yanvar, 2026
- 15:15
Ötən il Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna 373,6 milyon manat investisiya qoyulub.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 46,7 % azdır.
Bu sektora yatırılan investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunda payı 1,8 % təşkil edib.
Təkcə dekabr ayında isə sektora investisiya qoyuluşu 86 milyon manat olub ki, bu da bir il öncəki göstəriciyə nisbətən 29 % azdır.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə sektora investisiya qoyuluşu 630,4 milyon manat olub. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 59,5 % çoxdur.
Son xəbərlər
15:43
Andres İnyesta Mərakeş millisinin məşqçilər korpusunda yer ala bilərFutbol
15:37
Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıbMaliyyə
15:24
Yaylagül Ramazanova: "Hədəfim Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanmaqdır"Fərdi
15:24
Ötən il Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 23 %-ə yaxın artıbEnergetika
15:21
Putinin xüsusi nümayəndəsi Davosda ABŞ nümayəndələri ilə görüşəcək - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:21
Foto
Prokurorluq əməkdaşları Şəhidlər xiyabanını ziyarət edibDaxili siyasət
15:19
Karapetyanın "Güclü Ermənistan" partiyası qeydiyyatdan keçibRegion
15:15
Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti: "Su idman növləri üzrə peşəkar kadrlarımız azdır"Fərdi
15:15