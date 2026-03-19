Инвестиции в ИКТ-сектор Азербайджана в январе-феврале удвоились

В информационно-коммуникационный сектор Азербайджана в январе-феврале 2026 года вложено 106,1 млн манатов инвестиций, что в 2,1 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Только в феврале объем инвестиций в сектор составил 31,8 млн манатов, что на 70% больше, чем в том же месяце 2025 года.

Инвестиции в ИКТ-сектор достигли 4,4% от общего объема вложений в экономику страны.

По итогам 2025 года в сектор было инвестировано 373,6 млн манатов (снижение на 46,7% за год).