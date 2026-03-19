İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanın informasiya-rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 2 dəfə artıb

    İKT
    19 mart, 2026
    13:37
    Azərbaycanın informasiya-rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 2 dəfə artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna 106,1 milyon manat investisiya qoyulub.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,1 dəfə çoxdur.

    Təkcə fevralda sektora investisiya qoyuluşu 31,8 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 70 % çoxdur.

    Bu sektora yatırılan investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunda payı 4,4 % təşkil edib.

    2025-ci ildə sektora investisiya qoyuluşu 373,6 milyon manat olub. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 46,7 % azdır.

    Dövlət Statistika Komitəsi İnvestisiya qoyuluşu İnformasiya və rabitə sektoru

