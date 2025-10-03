İKTA: Цифровой рынок требует новых инструментов защиты конкуренции
- 03 октября, 2025
- 15:51
В современных условиях обеспечение здоровой конкуренции в телекоммуникационном секторе и эффективное регулирование деятельности участников рынка требует внедрения инновационных подходов и механизмов.
Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента по правовым вопросам и документообороту Агентства информационных и коммуникационных технологий (АИКТ) Октай Магеррамов на панельной дискуссии в рамках II Национального форума по конкуренции.
По словам эксперта, вопросы регулирования в этой сфере гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
"Телекоммуникационный сектор характеризуется чрезвычайно высокой динамичностью развития. В таких условиях границы влияния телекоммуникационных услуг на другие сервисы часто нарушаются или полностью стираются", - сказал он.
Магеррамов подчеркнул, что в сфере цифровых отношений существует острая необходимость в универсальных инструментах конкурентного регулирования. Эти инструменты носят общий характер и особенно эффективны для решения вопросов, не имеющих специфического регулирования, добавил он.