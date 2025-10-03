Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    İKTA: Цифровой рынок требует новых инструментов защиты конкуренции

    ИКТ
    • 03 октября, 2025
    • 15:51
    İKTA: Цифровой рынок требует новых инструментов защиты конкуренции

    В современных условиях обеспечение здоровой конкуренции в телекоммуникационном секторе и эффективное регулирование деятельности участников рынка требует внедрения инновационных подходов и механизмов.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента по правовым вопросам и документообороту Агентства информационных и коммуникационных технологий (АИКТ) Октай Магеррамов на панельной дискуссии в рамках II Национального форума по конкуренции.

    По словам эксперта, вопросы регулирования в этой сфере гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

    "Телекоммуникационный сектор характеризуется чрезвычайно высокой динамичностью развития. В таких условиях границы влияния телекоммуникационных услуг на другие сервисы часто нарушаются или полностью стираются", - сказал он.

    Магеррамов подчеркнул, что в сфере цифровых отношений существует острая необходимость в универсальных инструментах конкурентного регулирования. Эти инструменты носят общий характер и особенно эффективны для решения вопросов, не имеющих специфического регулирования, добавил он.

    цифровой рынок конкуренция инновации новые технологии
    İKTA: Rəqəmsal bazarda rəqabətin qorunması üçün yeni alətlərə ehtiyac var
    AICT: Digital market requires new tools to protect competition

    Последние новости

    16:22

    В Баку состоится трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана

    Внутренняя политика
    16:21

    Расширен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Минсельхоза

    АПК
    16:21

    В Армении за наркоторговлю арестованы более 20 человек, включая иностранцев

    В регионе
    16:14

    Алекберли: В Азербайджане мало специалистов, знакомых с литературой на старом алфавите

    Внутренняя политика
    16:08

    Микаил Джаббаров: Для узбекских компаний есть большой потенциал на освобожденных территориях

    Бизнес
    16:08

    ADSEA: Дифференциация тарифов на воду защитит малоимущие слои населения

    Инфраструктура
    16:06

    СБУ ударила по НПЗ в Оренбургской области РФ дальнобойными дронами

    Другие страны
    16:06

    Президент Казахстана 6-7 октября посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    15:56

    ЕС продлил санкции в отношении России на год

    Другие страны
    Лента новостей