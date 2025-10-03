İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    İKTA: Rəqəmsal bazarda rəqabətin qorunması üçün yeni alətlərə ehtiyac var

    İKT
    • 03 oktyabr, 2025
    • 15:32
    İKTA: Rəqəmsal bazarda rəqabətin qorunması üçün yeni alətlərə ehtiyac var

    Telekommunikasiya sahəsində rəqabətin təmin edilməsi və bazar iştirakçılarının fəaliyyətinin effektiv tənzimlənməsi üçün yeni yanaşmaların tətbiqinə ehtiyac yaranır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyinin (İKTA) Hüquq və sənədlərlə iş departamentinin direktoru Oktay Məhərrəmov II Milli Rəqabət Forumu çərçivəsində "Təbii inhisarların tənzimlənməsi: Rəqabət və ictimai maraqlar" mövzusunda panel müzakirəsində deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu sahədə tənzimlənmə məsələləri göründüyü qədər sadə deyil:

    "Çünki telekommunikasiya sahəsində dinamiklik həddindən artıq çoxdur. Belə olan halda bəzən telekommunikasiya xidmətlərinin digər xidmətlərə təsirinin sərhədləri pozulur və ya silinir".

    O. Məhərrəmov əlavə edib ki, rəqəmsal münasibətlərdə rəqabət orqanının ümumi alətlərinə ciddi ehtiyac var:

    "Bu alətlər ümumi xarakter daşıyır və spesifik olaraq tənzimlənməmiş məsələləri həll etmək üçün yararlıdır. Eyni zamanda, bu alətlər sektor-spesifik iqtisadi tənzimlənmə mexanizmləri ilə yavaş-yavaş uyğunlaşaraq, məsələləri ünvanlı şəkildə həll etməyə istiqamətlənir".

    II Milli Rəqabət Forumu İKTA Oktay Məhərrəmov
    İKTA: Цифровой рынок требует новых инструментов защиты конкуренции
    AICT: Digital market requires new tools to protect competition

    Son xəbərlər

    16:16

    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medalı təmin edib

    Fərdi
    16:11

    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna zərbə endirib

    Digər ölkələr
    16:11

    Bakının Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    16:09

    Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökumət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək

    Daxili siyasət
    16:08
    Foto

    Naxçıvanda fermerlər üçün yeni texnikalar satışa çıxarılıb

    ASK
    16:06

    Qazaxıstan Prezidenti oktyabrın 6-7-də Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    16:06
    Foto

    Rəqəmsal hökumət arxitekturası İşçi qrupunun görüşü keçirilib

    İKT
    16:06

    Azərbaycan millisinin futbolçuları üçün danışılmış oyunlara qarşı sessiya keçirilib

    Futbol
    16:05

    III MDB Oyunları: Qılıncoynatma yarışında ikinci günün qalibi müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti