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Хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения

Хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Группа хакеров заявляет, что получила доступ к данным со 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada, установленных в больницах, полицейских участках, тюрьмах, школах и различных компаниях в нескольких странах
ИКТ
10 марта 2021 г. 03:40
Хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения

Группа хакеров заявляет, что получила доступ к данным со 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada, установленных в больницах, полицейских участках, тюрьмах, школах и различных компаниях в нескольких странах.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, основанная в 2016 году компания Verkada занимается продажей камер видеонаблюдения, которыми клиенты могут управлять через интернет.

Сообщается, что хакеры взломали камеры в компаниях Tesla и Cloudflare, в женских клиниках, психиатрических больницах, а также в офисах самой компании-производителе камер Verkada. Хакеры, по данным агентства, теперь заявляют, что помимо доступа к прямым трансляциям с камер, они также получили доступ к полному видеоархиву всех клиентов Verkada.

На одном из видео, которое попало в распоряжение Bloomberg, запечатлена больница Halifax Health во Флориде, на другом - склад Tesla в Шанхае, офисы Cloudflare - в США и Британии.

При этом некто Тилли Коттманн, утверждающий, что причастен ко взлому, заявил агентству, что в нем участвовала международная группа хакеров, цель - продемонстрировать повсеместность видеонаблюдения и легкость взлома систем. По его словам, хакеры получили доступ к Verkada через аккаунт "суперадминистратора", что позволяло им смотреть в камеры всех клиентов компании. При этом логин и пароль к аккаунту они нашли в интернете.

Коттман заявил, что после того, как Bloomberg связался с Verkada, хакеры потеряли доступ к видео и архивам. Агентство отмечает, что Verkada сейчас занимается расследованием инцидента и пытается уведомить своих клиентов.

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