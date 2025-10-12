Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    • 12 октября, 2025
    Хакеры опубликовали данные 5,7 млн клиентов авиакомпании Qantas

    Персональные данные клиентов крупнейшего австралийского авиаперевозчика Qantas, похищенные хакерами летом 2025 года, были опубликованы в даркнете.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал 9News, причиной обнародования информации киберпреступники назвали отказ компании заплатить выкуп.

    Отмечается, что среди опубликованных данных клиентов Qantas фамилии и имена, даты рождения, адреса электронной почты и номера карт лояльности часто летающих пассажиров. Также в список попала личная информация нескольких известных в Австралии политиков и общественных деятелей, включая их домашние адреса и номера телефонов, однако в авиакомпании уверяют, что преступникам не удалось получить доступ к сведениям о кредитных картах и номерах паспортов.

    "С помощью экспертов по кибербезопасности мы расследуем, какие данные были опубликованы, и принимаем дополнительные меры безопасности", - заявили в авиакомпании, отметив, что сотрудничают с правительственными агентствами и федеральной полицией страны.

