Hakerlər "Qantas"ın 5,7 milyon müştərisinin məlumatlarını dərc edib
- 12 oktyabr, 2025
- 11:52
2025-ci ilin yayında hakerlər tərəfindən oğurlanan Avstraliyanın ən böyük aviadaşıyıcısı "Qantas"ın müştərilərinin şəxsi məlumatları "darknet"də dərc edilib.
"Report"un "9News" telekanalına istinadən məlumatına görə, kibercinayətkarlar məlumatın açıqlanmasının səbəbi kimi şirkətin fidyə ödəməkdən imtina etməsini göstəriblər.
Qeyd edilir ki, "Qantas" müştərilərinin dərc edilmiş məlumatları arasında tez-tez uçan sərnişinlərin soyadları və adları, doğum tarixləri, elektron poçt ünvanları və loyallıq kartlarının nömrələri var. Həmçinin siyahıya Avstraliyanın bir sıra tanınmış siyasətçilərinin və ictimai xadimlərinin ev ünvanları və telefon nömrələri də daxil olmaqla, şəxsi məlumatları düşüb, lakin aviakompaniya cinayətkarların kredit kartları və pasport nömrələri haqqında məlumatlara giriş əldə edə bilmədiklərini təmin edir.
"Kibertəhlükəsizlik üzrə ekspertlərin köməyi ilə hansı məlumatların dərc edildiyini araşdırır və əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görürük", - deyə aviakompaniyadan bildirilib.