Посол Украины обсудил с представителем МИД Азербайджана партнерство Баку и Киева

Посол Украины в Баку Юрий Гусев встретился с начальником управления международной безопасности МИД Азербайджана Самиром Бежановым, стороны обсудили вопросы координации двух стран в международных организациях.

Как передает Report, об этом посол сообщил на своей странице в "Х".

"Встретился с Самиром Бежановым и поделился с ним обновленной информацией о последних атаках РФ на украинские города. Также обсудили углубление украинского и азербайджанского стратегического партнерства и координацию в международных организациях. Выражаю благодарность Азербайджану за поддержку и солидарность Украины", - написал украинский дипломат.