    Посол Украины обсудил с представителем МИД Азербайджана партнерство Баку и Киева

    Внешняя политика
    • 09 января, 2026
    • 13:55
    Посол Украины в Баку Юрий Гусев встретился с начальником управления международной безопасности МИД Азербайджана Самиром Бежановым, стороны обсудили вопросы координации двух стран в международных организациях.

    Как передает Report, об этом посол сообщил на своей странице в "Х".

    "Встретился с Самиром Бежановым и поделился с ним обновленной информацией о последних атаках РФ на украинские города. Также обсудили углубление украинского и азербайджанского стратегического партнерства и координацию в международных организациях. Выражаю благодарность Азербайджану за поддержку и солидарность Украины", - написал украинский дипломат.

    Ukrayna səfiri Azərbaycan XİN nümayəndəsi ilə Bakı-Kiyev tərəfdaşlığını müzakirə edib
    Ukraine ambassador, Azerbaijani MFA official mull Baku–Kyiv partnership

