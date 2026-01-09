Посол Украины обсудил с представителем МИД Азербайджана партнерство Баку и Киева
Внешняя политика
- 09 января, 2026
- 13:55
Посол Украины в Баку Юрий Гусев встретился с начальником управления международной безопасности МИД Азербайджана Самиром Бежановым, стороны обсудили вопросы координации двух стран в международных организациях.
Как передает Report, об этом посол сообщил на своей странице в "Х".
"Встретился с Самиром Бежановым и поделился с ним обновленной информацией о последних атаках РФ на украинские города. Также обсудили углубление украинского и азербайджанского стратегического партнерства и координацию в международных организациях. Выражаю благодарность Азербайджану за поддержку и солидарность Украины", - написал украинский дипломат.
Последние новости
14:09
Несколько азербайджанских каналов лишатся эфира из-за недобросовестной рекламы и дискриминацииМедиа
14:08
Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен обсудили с Ахмедом аш-Шараа развитие СирииДругие страны
14:07
Глава МИД Чехии находится с визитом в УкраинеВ регионе
14:05
Трамп освободил двух российских моряков с танкера "Marinera"Другие страны
14:00
Южный переходный совет в Йемене заявил о самороспускеДругие страны
13:57
Счетная палата освоила 84,2% бюджета за 2025 годФинансы
13:55
Посол Украины обсудил с представителем МИД Азербайджана партнерство Баку и КиеваВнешняя политика
13:45
AZAL отменил некоторые рейсы по маршруту Баку-Москва-БакуИнфраструктура
13:41