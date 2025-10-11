Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026
    Глава Femmes Digitales: Проблемы кибербезопасности можно решить путем диалога

    ИКТ
    • 11 октября, 2025
    • 14:15
    Глава Femmes Digitales: Проблемы кибербезопасности можно решить путем диалога

    Все вызовы и проблемы, связанные с кибербезопасностью, можно решить лишь путем диалога и взаимного сотрудничества.

    Как сообщает Report, данное мнение выразила учредитель и председатель Femmes Digitales Яна Кримпе на проходящей в Баку международной конференции "Women in Cyber - Голос женщин: укрепление устойчивости в кибербезопасности".

    Она подчеркнула важную роль женщин в защите страны от кибератак:

    "Вы можете научить своих детей правильно пользоваться устройствами и соцсетями. Вы - лидеры, которые подают пример и создают перемены в сфере кибербезопасности, и хотелось бы видеть больше женщин-специалистов в этой области. Вчера на конференции Cyber Incident Defence Challenge (CIDC 2025) у нас была очень интересная панельная дискуссия, однако должна признаться, что на сцене присутствовали практически только мужчины. Давайте в следующий раз организуем более разнообразную и сбалансированную с точки зрения гендера панель. Мы хотим, чтобы число женщин-специалистов в этой области увеличилось".

    Кримпе добавила, что с этой целью на мероприятие приглашены многочисленные специалисты из Эстонии, Молдовы, Украины, ОАЭ, Грузии и других стран.

    "Важнейший фактор в сфере кибербезопасности – это люди. Люди создают проблемы, однако решают их также они", - добавила глава Femmes Digitales.

    Яна Кримпе Femmes Digitales Women in Cyber
