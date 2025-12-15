Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Эмин Амруллаев прокомментировал проблему перегруженных школьных рюкзаков

    Наука и образование
    • 15 декабря, 2025
    • 21:24
    Эмин Амруллаев прокомментировал проблему перегруженных школьных рюкзаков

    Проблема тяжести школьных рюкзаков возникает в том числе из-за того, что в них кладут предметы, не относящиеся к учебным материалам.

    Как передает Report, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил в интервью Real TV.

    По его словам, вопрос о том, как решить проблему веса рюкзаков, не должен адресоваться исключительно Министерству науки и образования, поскольку рюкзак наполняет не министерство:

    "Мы со своей стороны сделали следующее: если раньше учебники издавались на один учебный год, то сейчас - на полугодие. В начальных классах вес одного учебника составляет от 270 до 300 граммов. Если эта проблема касается каждого из нас, то и решать ее мы должны все вместе".

