Эмин Амруллаев прокомментировал проблему перегруженных школьных рюкзаков

Проблема тяжести школьных рюкзаков возникает в том числе из-за того, что в них кладут предметы, не относящиеся к учебным материалам.

Как передает Report, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил в интервью Real TV.

По его словам, вопрос о том, как решить проблему веса рюкзаков, не должен адресоваться исключительно Министерству науки и образования, поскольку рюкзак наполняет не министерство:

"Мы со своей стороны сделали следующее: если раньше учебники издавались на один учебный год, то сейчас - на полугодие. В начальных классах вес одного учебника составляет от 270 до 300 граммов. Если эта проблема касается каждого из нас, то и решать ее мы должны все вместе".