İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    "Femmes Digitales" rəsmisi: "Kibertəhlükəsizliklə bağlı problemləri yalnız dialoqla həll etmək olar"

    İKT
    • 11 oktyabr, 2025
    • 12:39
    Femmes Digitales rəsmisi: Kibertəhlükəsizliklə bağlı problemləri yalnız dialoqla həll etmək olar

    Kibertəhlükəsizliklə bağlı bütün çağırışları və problemləri yalnız dialoq və qarşılıqlı əməkdaşlıq yolu ilə həll etmək mümkündür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Femmes Digitales" şirkətinin sədri Jana Krımpe Bakıda keçirilən "Women in Cyber" - "Qadınların səsi, kibertəhlükəsizlikdə dayanıqlığın güclənməsi" mövzusunda beynəlxalq konfransda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, qadınlar həm ana, həm bacı kimi ölkənin müdafiəsində mühüm rol oynayırlar: "Siz övladlarınıza cihazlardan və sosial mediadan düzgün istifadə etməyi öyrədə bilərsiniz. Bu, cəmiyyətə doğru mesajları ötürmək üçün çox vacibdir. Siz bu sahədə nümunə göstərən, dəyişiklik yaradan liderlərsiniz. Əlbəttə, biz kibertəhlükəsizlikdə daha çox peşəkar qadın görmək istəyirik. Dünən keçirilən "Cyber Incident Defence Challenge" (CIDC 2025) konfransında çox maraqlı panelimiz oldu, lakin etiraf etməliyəm ki, səhnədə demək olar ki, yalnız kişilər var idi. Gəlin növbəti dəfə daha müxtəlif və gender baxımından daha balanslı panel təşkil edək. Biz istəyirik ki, bu sahədə qadın mütəxəssislərin sayı artsın".

    O əlavə edib ki, məhz bu məqsədlə tədbirə müxtəlif ölkələrdən - Estoniyadan, Moldovadan, Ukraynadan, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən, Gürcüstandan və digər ölkələrdən çoxsaylı, peşəkar iştirakçılar dəvət olunub: "Əlaqə qurun, söhbətləşin, təcrübə mübadiləsi edin. Çünki kibertəhlükəsizlikdə ən vacib amil insanlardır. Problemləri insanlar yaradır, lakin onları yenə də insanlar həll edir".

    "Women in Cyber" Kibertəhlükəsizlik CIDC 2025

    Son xəbərlər

    13:46

    Aİ rəsmisi: "Qadınlar kibertəhlükəsizlik sektorunda yetərincə təmsil olunmurlar"

    İKT
    13:36

    Ukrayna və Britaniya LYRA proqramı çərçivəsində işçi qrupu yaradacaq

    Digər ölkələr
    13:34

    Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Xarici siyasət
    13:30

    Azərbaycanda yox olmaq təhlükəsi altında olan 31 turizm məhsulu xəritələşdirilib

    Turizm
    13:30

    Bruno Retayo Fransanın yeni hökumətinin tərkibinə daxil olmaqdan imtina edib

    Digər ölkələr
    13:28

    KİV: Husilər İsrailə və Qırmızı dənizdə ticarət gəmilərinə hücumları dayandırır

    Digər ölkələr
    13:20
    Foto

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Zəngilana səfər edib

    Xarici siyasət
    13:16

    Ermənistanda "Amulsar" qızıl mədəninə 750 milyon dollar məbləğində investisiya qoyulacaq

    Region
    13:02

    Ukrayna rəsmisi : "Kibertəhlükəsizlik potensialımızı ixrac etmək istəyirik"

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti