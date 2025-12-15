В Гааге будет создана комиссия по искам против РФ за ущерб Украине

В Гааге будет создана комиссия, которая будет рассматривать иски о возмещении ущерба, причиненного Россией Украине в ходе войны.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"В реестр комиссии уже поступило 80 000 заявлений. Комиссия рассмотрит, оценит и определит размер компенсации, причитающейся Украине. Россия не удастся избежать ответственности за разрушенные дома, школы и больницы", - сказала она.

Касаясь возможных территориальных уступок со стороны Украины, главный дипломат ЕС заявила, что только Украина может определять условия любой сделки.

"Но мы все знаем, что Донбасс – это не конечная цель (президента РФ Владимира - ред.) Путина. Если он его получит, он захочет большего. Уступки должен делать агрессор, а не жертва. Между двумя сторонами нет морального равенства", - заключила она.