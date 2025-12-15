Мирзоян проинформировал глав МИД стран ЕС о мирном процессе между Ереваном и Баку

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проинформировал глав МИД стран Евросоюза о мирном процессе с Азербайджаном и текущей ситуации в его стране.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, Армения сталкивается с гибридными угрозами и массовой дезинформацией накануне выборов.

"Мы уже видим, как Россия повторяет ту же стратегию, которую она использовала в Молдове", - отметила она.

По словам Каллас, в данном контексте на заседании обсуждалось обеспечение устойчивости Армении перед лицом этих вызовов, а также помощь правительству в защите от гибридных и кибер-угроз.

Отметим, что ни глава евродипломатии, ни глава МИД Армении подробно не рассказали о причинах его визита в Брюссель спустя всего менее двух недель после подписания соглашения ЕС-Армения. В повестке заседания вопроса по Армении не было.