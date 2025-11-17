Генсек ITU: Баку - город побед цифрового развития

Баку - город побед цифрового развития.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь Международного союза электросвязи (ITU) Дорин Богдан-Мартин на церемонии открытия Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

По ее словам, проведение WTDC впервые в регионе СНГ является важным событием для всего цифрового сообщества.

"Если вам тоже кажется, что вы дома, то это благодаря нашим замечательным хозяевам, которые создали рабочую и продуктивную среду, позволяющую нам обеспечить результаты, над которыми все присутствующие усердно трудились последние три года. Позвольте отметить, как приятно снова быть в Баку, известном как Город ветров. Ветры цифровых перемен несомненно дуют по всему региону и по миру с тех пор, как мы встретились на прошлой WTDC в Кигали в 2022 году", - подчеркнула она.