Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Генсек ITU: Баку - город побед цифрового развития

    ИКТ
    • 17 ноября, 2025
    • 09:55
    Генсек ITU: Баку - город побед цифрового развития

    Баку - город побед цифрового развития.

    Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь Международного союза электросвязи (ITU) Дорин Богдан-Мартин на церемонии открытия Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

    По ее словам, проведение WTDC впервые в регионе СНГ является важным событием для всего цифрового сообщества.

    "Если вам тоже кажется, что вы дома, то это благодаря нашим замечательным хозяевам, которые создали рабочую и продуктивную среду, позволяющую нам обеспечить результаты, над которыми все присутствующие усердно трудились последние три года. Позвольте отметить, как приятно снова быть в Баку, известном как Город ветров. Ветры цифровых перемен несомненно дуют по всему региону и по миру с тех пор, как мы встретились на прошлой WTDC в Кигали в 2022 году", - подчеркнула она.

    Азербайджан WTDC-25 ITU Дорин Богдан-Мартин

    Последние новости

    10:02

    Глава МИД Грузии в рамках визита в Израиль встретится с Гидеоном Сааром

    В регионе
    09:55

    Генсек ITU: Баку - город побед цифрового развития

    ИКТ
    09:54

    В Шеки в доме произошел пожар, есть погибший

    Происшествия
    09:52

    Пашинян назвал победу своей партии импульсом для освобождения Эчмиадзина от Гарегина II

    В регионе
    09:46

    СМИ: Анализ черного ящика турецкого самолета завершат на этой неделе

    В регионе
    09:45

    Euronews: Отношения Азербайджана и стран ЦА выходят на уровень стратегического партнерства

    Внешняя политика
    09:44

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам WTDC-25

    ИКТ
    09:41

    Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 начинает борьбу на Исламиаде

    Командные
    09:37

    Нефть марки Brent подешевела до $63,79 за баррель

    Энергетика
    Лента новостей