ITU-nun Baş katibi: "Bakı rəqəmsal inkişaf sahəsində qələbələrin qazanıldığı şəhərdir"
- 17 noyabr, 2025
- 10:20
Bakı rəqəmsal inkişaf sahəsində qələbələrin qazanıldığı şəhərdir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının (ITU) Baş katibi Dorin Boqdan-Martin Bakıda keçirilən Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransının (WTDC-25) açılış mərasimində bildirib.
Onun sözlərinə görə, WTDC-nin ilk dəfə MDB regionunda keçirilməsi bütün rəqəmsal icma üçün mühüm hadisədir.
"Əgər özünüzü evdə hiss edirsinizsə, bu, bizlər üçün məhsuldar mühit yaradan ev sahiblərimizin sayəsindədir. Bu mühit burada olanların son üç ildə səylə çalışdığı nəticələri təmin etməyimizə imkan verir. İcazə verin, küləklər şəhəri kimi tanınan Bakıda yenidən olmağın nə qədər xoş olduğunu qeyd edim. Rəqəmsal dəyişikliklərin küləkləri şübhəsiz ki, 2022-ci ildə Kiqalidə keçirilən son WTDC-dən bəri bütün region və dünya boyunca əsir", - o vurğulayıb.