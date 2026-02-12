Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Gemini от Google теперь доступна на азербайджанском языке

    Модель искусственного интеллекта Gemini компании Google официально стала доступна на азербайджанском языке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, азербайджанский язык выбран в числе 23 новых языков в рамках стратегического расширения сервиса. Это позволит пользователям в Азербайджане использовать возможности Gemini на родном языке наряду с основными мировыми языками.

    Азербайджаноязычный интерфейс уже активирован в веб-версии, полностью поддерживается на мобильных устройствах (Android и iOS), а также доступна функция Gemini Live, обеспечивающая общение в режиме реального времени.

    Компания также объявила о запуске на азербайджанском рынке передовых креативных инструментов Nano Banana и Veo. Nano Banana позволяет преобразовывать простые идеи в качественные визуальные материалы и редактировать изображения с помощью естественного языка. Veo - это продвинутая модель, способная создавать высококачественные видеоролики в формате 1080p с синхронизированным звуком на основе сложных творческих инструкций.

    В ведомстве подчеркнули, что внедрение этих новшеств обеспечит более широкий доступ к инструментам искусственного интеллекта для пользователей в Азербайджане.

    "Gemini" istifadəçilərə artıq Azərbaycan dilində də təqdim olunur
    Google launches Gemini AI model in Azerbaijani
