Gemini от Google теперь доступна на азербайджанском языке
- 12 февраля, 2026
- 12:34
Модель искусственного интеллекта Gemini компании Google официально стала доступна на азербайджанском языке.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, азербайджанский язык выбран в числе 23 новых языков в рамках стратегического расширения сервиса. Это позволит пользователям в Азербайджане использовать возможности Gemini на родном языке наряду с основными мировыми языками.
Азербайджаноязычный интерфейс уже активирован в веб-версии, полностью поддерживается на мобильных устройствах (Android и iOS), а также доступна функция Gemini Live, обеспечивающая общение в режиме реального времени.
Компания также объявила о запуске на азербайджанском рынке передовых креативных инструментов Nano Banana и Veo. Nano Banana позволяет преобразовывать простые идеи в качественные визуальные материалы и редактировать изображения с помощью естественного языка. Veo - это продвинутая модель, способная создавать высококачественные видеоролики в формате 1080p с синхронизированным звуком на основе сложных творческих инструкций.
В ведомстве подчеркнули, что внедрение этих новшеств обеспечит более широкий доступ к инструментам искусственного интеллекта для пользователей в Азербайджане.