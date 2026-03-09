Ровшан Амирджанов: В Азербайджане выросли цены на золото всех проб

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Бизнес
    • 09 марта, 2026
    • 16:07
    В Азербайджане в розничном сегменте выросли цены на золото всех проб.

    Об этом Report сообщил заместитель председателя правления Ассоциации ювелиров Азербайджана, экономист Ровшан Амирджанов.

    По его словам, рост цен на мировом рынке золота напрямую влияет и на внутренний рынок страны.

    "В настоящее время изделия из золота 585-й пробы продаются в диапазоне 200–240 манатов за грамм, 750-й пробы - 260–300 манатов, а золото 999,9 пробы - 300–340 манатов", - отметил он.

    По мнению эксперта, золото традиционно считается инструментом сохранения стабильности и доверия, тогда как серебро, платина и палладий характеризуются более высокой волатильностью.

    "Эти металлы также могут демонстрировать рост, однако впоследствии нередко сталкиваются с более резкими ценовыми корректировками", - сказал он.

    Амирджанов считает, что интерес к драгоценным металлам в стране растет на фоне экономической неопределенности в мире. При этом, по его словам, на конечные цены на внутреннем рынке, помимо международных котировок, влияют расходы на переработку, логистику и розничную торговлю.

    "В то же время на рынке драгоценных камней - таких как бриллианты, сапфиры, изумруды и рубины - ценовая динамика остается более сдержанной, а в некоторых случаях наблюдается даже снижение стоимости", - добавил эксперт.

    Ровшан Амирджанов цены на золото Ассоциация ювелиров Азербайджана
    Rövşən Əmircanov: "Azərbaycanda qızılın bütün əyar kateqoriyaları üzrə qiymətləri artıb"
