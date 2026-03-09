Глава МИД Румынии осудила атаку иранских дронов против Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с румынской коллегой Оаной-Сильвией Цою, стороны обсудили текущую ситуацию в области безопасности в регионе, особенно риски, связанные с эскалацией на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, телефонной разговор состоялся по инициативе румынской стороны.

В ходе разговора Джейхун Байрамов проинформировал коллегу об атаке беспилотника, совершенной 5 марта с территории Ирана против Азербайджана. Отмечено, что в результате атаки был поврежден гражданский объект и ранены мирные жители.

Румынский министр осудила атаку и выразила обеспокоенность инцидентом. Она подчеркнула, что подобные атаки представляют серьезную угрозу для стабильности и безопасности в регионе.

В ходе телефонного разговора главы МИД также обсудили вопросы, находящиеся на повестке дня стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией, энергетическую безопасность, транспортные проекты, а также другие направления двустороннего и многостороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.