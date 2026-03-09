Сырский: ВСУ пытаются перехватить инициативу на фронте

Силы обороны Украины пытаются перехватить оперативную инициативу вдоль линии фронта у российских военных.

Как передает Report, об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский по итогам рабочего совещания и деятельности ВСУ в феврале.

"Продолжаем контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Здесь группировка десатно-штурмовых войск (ДШВ) за месяц восстановила контроль над 285,6 кв. км. В целом с начала операции восстановлен контроль над более 400 кв. км территории Украины", – написал Сырский в соцсетях.

По его словам, на многих других направлениях ВСУ сдерживают противника активной обороной и местами продвигаются вперед.

Сырский добавил, что в феврале несколько улучшилась тенденция получения международной военной помощи. При этом основным источником поступления техники остается ее восстановление и ремонт собственными силами – этот показатель вырос по сравнению с январем почти на 25%.