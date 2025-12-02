Доля Instagram на всех платформах рынка социальных медиа Азербайджана (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) в ноябре этого года составила 46,23% (в прошлом месяце - 35,77%, год назад - 38,37%).

Как сообщает Report со ссылкой на отчет агентства Statcounter, это на 10,46 процентных пункта больше, чем в октябре, и на 7,86 процентных пункта меньше, чем год назад.

Доля рынка расположившегося на втором месте YouTube увеличилась за месяц на 10,55 процентных пункта, а за год – на 17,37 процентных пункта, составив 31,04% (20,49% и 13,67%).

Рыночная доля Facebook, расположившегося на следующей строчке, снизилась за месяц на 17,65 процентных пункта, а за год – на 7,88 процентных пункта, составив 10,68% (28,33% и 18,56%). Таким образом, Facebook потерял за месяц 62% доли рынка в Азербайджане.

Доля рынка Pinterest, занимающего четвертое место, снизилась за месяц на 2,06 процентных пункта, а по сравнению с прошлым годом – на 10,54 процентных пункта, составив 5,7% (7,76% и 16,24%).

Первую пятерку замыкает X с долей рынка 4,46% (5,24% и 7,95%). Доля рынка социальной сети снизилась за месяц на 0,78 процентных пункта, а по сравнению с прошлым годом – на 3,49 процентных пункта.