Две партии Франции выдвинули вотумы недоверия Лекорню из-за госбюджета - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню активировал статью 49.3 Конституции, что позволило утвердить государственный бюджет на 2026 год без голосования в Национальном собрании.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Это уже третий и последний раз, когда Лекорню использовал эту меру для ускоренного принятия бюджета после почти четырех месяцев парламентских обсуждений.

В ответ на это левое движение "Непокоренная Франция" и партия "Национальное объединение" заявили о намерении по отдельности инициировать вотум недоверия правительству. Представители оппозиции назвали решение Лекорню "еще одним силовым приемом центрального блока, который является меньшинством как в парламенте, так и в стране".

Правительство охарактеризовало бюджет как "неидеальный, но полезный", отметив, что он позволит преодолеть период экономической неопределенности. Бюджет включает ряд социальных и экономических инициатив, таких как питание для студентов за один евро и увеличение премии за труд для малообеспеченных работников.

Изначально планировалось снизить государственный дефицит до 4,7% ВВП в 2026 году, однако в окончательном варианте он составит около 5%, что, по оценке сенаторов, приведет к росту государственного долга до 118,2% ВВП против 115,9% в 2025 году.