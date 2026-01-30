Две партии Франции выдвинули вотумы недоверия Лекорню из-за госбюджета - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Левая партия "Непокорившаяся Франция" и правая "Национальное объединение" в очередной раз выдвинут правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню два отдельных вотума недоверия после того, как он активировал статью 49.3 Конституции для утверждения госбюджета на 2026 год без голосования в Национальном собрании.

    Как передает Report, об этом лидер парламентской фракции левых Матильда Пано сообщила в соцсетях.

    "В 31-й раз (использование с 2022 года статьи Конституции для обхода парламента) 49.3. Мы выдвигаем вотум недоверия, который будет рассмотрен в понедельник днем", - отметила она.

    К этой инициативе присоединятся партия зеленых "Экологи", Коммунистическая партия и депутаты, представляющие заморские территории.

    Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню активировал статью 49.3 Конституции, что позволило утвердить государственный бюджет на 2026 год без голосования в Национальном собрании.

    Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

    Это уже третий и последний раз, когда Лекорню использовал эту меру для ускоренного принятия бюджета после почти четырех месяцев парламентских обсуждений.

    В ответ на это левое движение "Непокоренная Франция" и партия "Национальное объединение" заявили о намерении по отдельности инициировать вотум недоверия правительству. Представители оппозиции назвали решение Лекорню "еще одним силовым приемом центрального блока, который является меньшинством как в парламенте, так и в стране".

    Правительство охарактеризовало бюджет как "неидеальный, но полезный", отметив, что он позволит преодолеть период экономической неопределенности. Бюджет включает ряд социальных и экономических инициатив, таких как питание для студентов за один евро и увеличение премии за труд для малообеспеченных работников.

    Изначально планировалось снизить государственный дефицит до 4,7% ВВП в 2026 году, однако в окончательном варианте он составит около 5%, что, по оценке сенаторов, приведет к росту государственного долга до 118,2% ВВП против 115,9% в 2025 году.

    Fransanın Baş naziri parlament səsverməsi olmadan büdcəni təsdiqləyib
