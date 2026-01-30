Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Евро подешевело к доллару после публикации статистики крупнейших стран еврозоны

    Финансы
    • 30 января, 2026
    • 15:15
    Курс евро к доллару снизился на последних торгах января после публикации европейской макростатистики.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Так, он снизился до $1,1920 с уровня прошлого закрытия в $1,1969 за евро.

    Курс доллара к иене в то же время вырос до 154,20 иены с уровня прошлого закрытия в 153,11 иены за доллар.

    А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) повысился на 0,48% - до 96,62 пункта.

    Инвесторы обратили внимание на выход макростатистики, которая была опубликована ранее в пятницу. Так, квартальный ВВП стран еврозоны, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,3%, а в квартальном - на 0,3%.

    Тот же показатель в Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок поднялся на 0,3% в квартальном выражении.

    А ВВП Франции в четвертом квартале прошлого года, тоже по предварительной оценке, вырос на 0,2% в квартальном выражении.

    Кроме того, безработица в Германии в январе осталась на декабрьском уровне в 6,3%. Без учета сезонности показатель в стране поднялся до 6,6% с уровня декабря в 6,2%, а число безработных выросло до 3,085 млн с 2,908 млн человек.

