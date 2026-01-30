АЖД обсудили взаимодействие с логистическими компаниями и портами Грузии

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обсудило возможности сотрудничества с ведущими логистическими компаниями и портами Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя АЖД Ровшана Рустамова с руководством морского порта Батуми и ведущей логистической компании Грузии PACE Group, управляющей терминалом в порту Поти.

На встречах подчеркивалась значимость расширения сотрудничества между логистическими компаниями и морскими портами двух стран.

Делегация АЖД ознакомилась с деятельностью портов и была проинформирована о том, что порты Батуми и Поти, занимающие стратегическое положение на Черном море, обладают ведущей инфраструктурой по обработке многочисленных видов грузов.

В ходе встреч отмечалось, что углубление сотрудничества и обмен опытом между портами Баку и Грузии позволят более эффективно реализовать растущий объем грузоперевозок по Среднему коридору.