АЖД обсудили взаимодействие с логистическими компаниями и портами Грузии
    АЖД обсудили взаимодействие с логистическими компаниями и портами Грузии

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обсудило возможности сотрудничества с ведущими логистическими компаниями и портами Грузии.

    Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя АЖД Ровшана Рустамова с руководством морского порта Батуми и ведущей логистической компании Грузии PACE Group, управляющей терминалом в порту Поти.

    На встречах подчеркивалась значимость расширения сотрудничества между логистическими компаниями и морскими портами двух стран.

    Делегация АЖД ознакомилась с деятельностью портов и была проинформирована о том, что порты Батуми и Поти, занимающие стратегическое положение на Черном море, обладают ведущей инфраструктурой по обработке многочисленных видов грузов.

    В ходе встреч отмечалось, что углубление сотрудничества и обмен опытом между портами Баку и Грузии позволят более эффективно реализовать растущий объем грузоперевозок по Среднему коридору.

