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    Facebook намерен ввести функцию поиска бесплатного Wi-Fi

    При запуске сервиса открывается карта, на которой указаны ближайшие hotspot-ы.

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Компания Facebook начала тестирование функции, предназначенной для поиска общественных бесплатных точек доступа Wi-Fi, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    "Поиск Wi-Fi" интегрирован в приложение Facebook. При запуске сервиса открывается карта, на которой указаны ближайшие hotspot-ы. Приложение отображает время, которое потребуется, чтобы добраться до нужной Wi-Fi-точки.

    По словам представителя Facebook, сервис создан для того, чтобы люди всегда могли оставаться на связи.

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