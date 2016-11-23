Facebook намерен ввести функцию поиска бесплатного Wi-Fi

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Компания Facebook начала тестирование функции, предназначенной для поиска общественных бесплатных точек доступа Wi-Fi, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Поиск Wi-Fi" интегрирован в приложение Facebook. При запуске сервиса открывается карта, на которой указаны ближайшие hotspot-ы. Приложение отображает время, которое потребуется, чтобы добраться до нужной Wi-Fi-точки.

По словам представителя Facebook, сервис создан для того, чтобы люди всегда могли оставаться на связи.