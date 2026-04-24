Посольство: США и Азербайджан укрепляют сотрудничество в космической сфере
ИКТ
- 24 апреля, 2026
- 16:03
США и Азербайджан продолжают укреплять сотрудничество в космической сфере.
Как передает Report со ссылкой на посольство США в Азербайджане, временный поверенный в делах США Эми Карлон посетила Главную наземную станцию управления Азеркосмос.
На станции ее проинформировали о растущей роли Азербайджана в глобальном космическом секторе.
"США и Азербайджан укрепляют сотрудничество в космической сфере с целью поддержки инноваций, развития связи и общего процветания через науку и технологии", - подчеркивает дипмиссия.
