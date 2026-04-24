    • 24 апреля, 2026
    • 16:03
    Посольство: США и Азербайджан укрепляют сотрудничество в космической сфере

    США и Азербайджан продолжают укреплять сотрудничество в космической сфере.

    Как передает Report со ссылкой на посольство США в Азербайджане, временный поверенный в делах США Эми Карлон посетила Главную наземную станцию управления Азеркосмос.

    На станции ее проинформировали о растущей роли Азербайджана в глобальном космическом секторе.

    "США и Азербайджан укрепляют сотрудничество в космической сфере с целью поддержки инноваций, развития связи и общего процветания через науку и технологии", - подчеркивает дипмиссия.

    Səfirlik: ABŞ və Azərbaycan kosmik sahədə əməkdaşlığı gücləndirir
    Embassy: US, Azerbaijan strengthen space cooperation

