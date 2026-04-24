Səfirlik: ABŞ və Azərbaycan kosmik sahədə əməkdaşlığı gücləndirir
İKT
- 24 aprel, 2026
- 16:15
ABŞ və Azərbaycan kosmik sahədə əməkdaşlığı gücləndirməyə davam edir.
"Report" Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinə istinadən xəbər verir ki, Amerikanın müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Kosmik Agentliyin ("Azərkosmos") Əsas Yerüstü İdarəetmə Stansiyasında olub.
Stansiyada ona Azərbaycanın qlobal kosmik sektorda artan rolu barədə məlumat verilib.
"ABŞ ilə Azərbaycan elm və texnologiya vasitəsilə innovasiyanı, əlaqəliliyi və ortaq rifahı təşviq etmək məqsədilə kosmik sahədə əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirir", - diplomatik missiyada vurğulayıblar.
