Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Эльнур Алиев: Государственно-частное партнерство может создать новый этап в кибербезопасности

    ИКТ
    • 09 октября, 2025
    • 11:23
    Эльнур Алиев: Государственно-частное партнерство может создать новый этап в кибербезопасности

    Для постоянного обеспечения кибербезопасности необходимо активное участие не только государственных структур, но и частного сектора.

    Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры" (CIDC-2025).

    По его словам, развитие этой сферы имеет важное значение с точки зрения формирования цифровых решений, укрепления кадрового потенциала и предотвращения утечки мозгов:

    "Для поддержки развития частного сектора следует рассмотреть возможности сотрудничества в рамках модели государственно-частного партнерства. Мы должны расширить участие частного сектора в обеспечении кибербезопасности страны, повышении национальной устойчивости, экспорте знаний и технологических решений, а также в формировании интеллектуальной собственности в ненефтяном секторе".

    Алиев отметил, что для реальной оценки уровня кибербезопасности в стране и развития частного сектора в этой области необходимо определить показатели, которые можно мониторить:

    "К ним относятся не только число зарегистрированных инцидентов и предотвращенных атак, но и число полученных патентов, объем экспортируемой интеллектуальной собственности и масштаб применяемых стандартов. Мы должны точно знать долю частного сектора по этим показателям".

    Эльнур Алиев CIDC-2025 кибербезопасность
    Elnur Əliyev: "Dövlət-özəl tərəfdaşlığı kibertəhlükəsizlikdə yeni mərhələ yarada bilər"
    Elnur Aliyev: Public-private partnerships may form new era in cybersecurity

    Последние новости

    12:00

    Марко Юришич: В Боснии и Герцеговине до сих пор неизвестна судьба более 7,5 тыс. пропавших без вести

    Внешняя политика
    11:49

    Орхан Мамедов: Кибератака на малый бизнес может создать эффект домино

    Бизнес
    11:49

    Казахстан заинтересован в обмене опытом с Азербайджаном по системе еKYC

    Финансы
    11:49

    Глава ЕК: Инвестиции в рамках Global Gateway к 2027 году превысят €400 млрд

    Другие страны
    11:48

    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Таджикистан

    Внешняя политика
    11:47

    Посол: Сотрудничество Молдовы и Азербайджана распространяется и на сферу кибербезопасности

    ИКТ
    11:47

    Ана Бирчал: Вашингтонская декларация ознаменовала завершение крупного регионального конфликта

    Внешняя политика
    11:46

    Зеленский: Если США помогут достичь мира - выдвинем Трампа на Нобелевскую премию

    Другие страны
    11:43

    Бакинский метрополитен опроверг слухи о невыплате заработных плат сотрудникам

    Инфраструктура
    Лента новостей