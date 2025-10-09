Эльнур Алиев: Государственно-частное партнерство может создать новый этап в кибербезопасности

Для постоянного обеспечения кибербезопасности необходимо активное участие не только государственных структур, но и частного сектора.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры" (CIDC-2025).

По его словам, развитие этой сферы имеет важное значение с точки зрения формирования цифровых решений, укрепления кадрового потенциала и предотвращения утечки мозгов:

"Для поддержки развития частного сектора следует рассмотреть возможности сотрудничества в рамках модели государственно-частного партнерства. Мы должны расширить участие частного сектора в обеспечении кибербезопасности страны, повышении национальной устойчивости, экспорте знаний и технологических решений, а также в формировании интеллектуальной собственности в ненефтяном секторе".

Алиев отметил, что для реальной оценки уровня кибербезопасности в стране и развития частного сектора в этой области необходимо определить показатели, которые можно мониторить:

"К ним относятся не только число зарегистрированных инцидентов и предотвращенных атак, но и число полученных патентов, объем экспортируемой интеллектуальной собственности и масштаб применяемых стандартов. Мы должны точно знать долю частного сектора по этим показателям".