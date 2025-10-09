İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Elnur Əliyev: "Dövlət-özəl tərəfdaşlığı kibertəhlükəsizlikdə yeni mərhələ yarada bilər"

    İKT
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:58
    Elnur Əliyev: Dövlət-özəl tərəfdaşlığı kibertəhlükəsizlikdə yeni mərhələ yarada bilər

    Kibertəhlükəsizliyin davamlı təminatı üçün dövlət strukturları ilə yanaşı, həm də özəl sektorun fəal iştirakı zəruridir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev "Kritik İnfrastrukturun Müdafiə Yarışı" (CIDC-2025) tədbiri çərçivəsində keçirilən konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu sahənin inkişafı rəqəmsal həllərin formalaşdırılması, kadr potensialının gücləndirilməsi və beyin axınının qarşısının alınması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır:

    "Özəl sektorun bu istiqamətdə inkişafını dəstəkləmək üçün dövlət-özəl tərəfdaşlığı modeli çərçivəsində əməkdaşlıq imkanlarına baxılmalıdır. Biz özəl sektorun ölkənin kibertəhlükəsizliyinin təmin olunmasında, milli dayanıqlılığın artırılmasında, bilik və texnoloji həllərin ixracında, həmçinin qeyri-neft sektorunda əqli mülkiyyətin formalaşmasında iştirakını genişləndirməliyik".

    E.Əliyev qeyd edib ki, ölkədə kibertəhlükəsizlik səviyyəsini və özəl sektorun bu sahədə inkişafını real şəkildə qiymətləndirmək üçün monitorinq oluna bilən göstəricilərin müəyyənləşdirilməsi vacibdir:

    "Bunlara qeydə alınmış insidentlərin və qarşısı alınmış hücumların sayı ilə yanaşı, əldə edilən patentlərin sayı, ixrac olunan əqli mülkiyyətin həcmi və tətbiq edilən standartların miqyası da daxildir. Bu göstəricilər üzrə özəl sektorun payını dəqiq bilməliyik".

    CIDC-2025 Elnur Əliyev dövlət-özəl tərəfdaşlığı Kibertəhlükəsizlik
    Эльнур Алиев: Государственно-частное партнерство может создать новый этап в кибербезопасности

    Son xəbərlər

    11:28

    AMB: Alt fintexlərin açıq bankçılığa inteqrasiyasına başlanılıb

    Maliyyə
    11:25

    Marko Yurişiç: Bosniya və Herseqovinada itkin düşən 7 581 nəfərin taleyi hələ də bəlli deyil

    Xarici siyasət
    11:25

    Rumınıiyalı sabiq nazir: Vaşinqton bəyannaməsi müasir dünya üçün nümunə, böyük münaqişənin sonudur

    Xarici siyasət
    11:23

    Ursula fon der Lyayen İsrail və HƏMAS-ın atəşkəs sazişi bağlamağa hazır olmasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    11:23

    Qazaxıstan Azərbaycanla ödəniş sahəsində təcrübə mübadiləsinə maraq göstərir

    Maliyyə
    11:17

    Mərakeş təmsilçisi: İtkin düşmüş şəxslərin talelərini müəyyənləşdirmə prosesi kompleks yanaşma tələb edir

    Digər
    11:16

    Saməddin Əsədov: "Kiberinsidentlərlə bağlı məlumat mübadiləsi platformasına 30-dan çox dövlət qurumu qoşulub"

    İKT
    11:15

    Rusiya Xerson və Odessaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:09

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın medallarının sayı əvvəlki iki analoji yarışdakının cəmindən çoxdur

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti