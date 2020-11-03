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Экспортные доходы "Азеркосмоса" выросли на 2%

Экспортные доходы "Азеркосмоса" выросли на 2% Только в сентябре 2020 года "Азеркосмос" экспортировал услуги в 11 стран
ИКТ
3 ноября 2020 г. 12:26
Экспортные доходы Азеркосмоса выросли на 2%

В январе-сентябре этого года ОАО "Азеркосмос" экспортировало телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги в 30 стран на сумму 30,9 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", опубликованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, это на 2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Экспортные доходы акционерного общества составили 89% от его общих доходов.

Только в сентябре 2020 года "Азеркосмос" экспортировал услуги в 11 стран на сумму 522 тыс. долларов США.

Основными направлениями экспорта были США, Великобритания, Франция, Малайзия и ОАЭ.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 2% artıb

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