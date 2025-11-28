Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Экспортные доходы "Азеркосмос" сократились на 3,3%

    ИКТ
    • 28 ноября, 2025
    • 10:41
    Экспортные доходы Азеркосмос сократились на 3,3%

    Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") в январе-октябре текущего года экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму $14,9 млн, что примерно на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ноябрьский выпуск обзора экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    За отчетный период спутниковые телекоммуникационные услуги импортировали около 100 компаний из 41 страны. Основными направлениями экспорта были Великобритания ($3,9 млн), Люксембург ($2,9 млн), Швеция ($904,8 тыс.), Турция ($696,7 тыс.) и Нигерия ($695,4 тыс.).

    Доля экспортных доходов "Азеркосмос" в его общих доходах за 10 месяцев 2025 года составила 66%.

    В октябре "Азеркосмос" экспортировал спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму $1,7 млн в 35 стран мира, что на 6,3% больше, чем годом ранее.

