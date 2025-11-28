İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 3 %-dən çox azalıb

    İKT
    • 28 noyabr, 2025
    • 09:51
    Azərkosmosun ixrac gəlirləri 3 %-dən çox azalıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Kosmik Agentlik ("Azərkosmos") 14,9 milyon ABŞ dolları dəyərində peyk telekommunikasiya xidmətləri ixrac edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı "İxrac İcmalı"nın noyabr sayında bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,3 % azdır.

    10 ayda peyk telekommunikasiya xidmətlərini 41 ölkədən təxminən 100 şirkət idxal edib. Əsas ixrac istiqamətləri Böyük Britaniya (3,9 milyon ABŞ dolları), Lüksemburq (2,9 milyon ABŞ dolları), İsveç (904,8 min ABŞ dolları), Türkiyə (696,7 min ABŞ dolları) və Nigeriya (695,4 min ABŞ dolları) olub.

    Hesabat dövründə "Azərkosmos"un ixrac gəlirlərinin onun ümumi gəlirlərindəki payı 66 % olub.

    Təkcə oktyabrda isə "Azərkosmos" 35 ölkəyə 1,7 milyon ABŞ dollar dəyərində peyk telekommunikasiya xidmətləri ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 6,3% çoxdur.

