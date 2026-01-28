İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektoru üzrə büdcə daxilolmaları 4 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 28 yanvar, 2026
    • 15:12
    Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektoru üzrə büdcə daxilolmaları 4 %-ə yaxın artıb

    2025-ci ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin qeyri-neft-qaz sektoru üzrə daxilolmaları büdcənin ümumi daxilolmalarının 51,9 %-ni təşkil etməklə 20 milyard 302,7 milyon manat olub ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 702,4 milyon manat və yaxud 3,6 % çoxdur.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hesabat ili ərzində büdcə gəlirlərində qeyri-neft-qaz sektoru üzrə daxilolmaların 59,1 %-ni və yaxud 12 milyard 6,1 milyon manatını vergi daxilolmaları, 31,4 %-ni və yaxud 6 milyard 369,9 milyon manatını gömrük daxilolmaları, 3,3 %-ni və yaxud 679,7 milyon manatını büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, 5,9 %-ni və yaxud 1 milyard 200,8 milyon manatını sair daxilolmalar, 0,3 %-ni və yaxud 46,2 milyon manatını dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar təşkil edib.

    2024-cü illə müqayisədə 2025-ci ildə qeyri-neft-qaz sektoru üzrə vergi orqanlarının xətti ilə daxilolmalar 978,6 milyon manat və yaxud 8,9 %, dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən və sair daxilolmalar 120,8 milyon manat və yaxud 10,7 %, büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar isə 131,8 milyon manat və yaxud 24,1 % çox icra olunub.

    Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi qeyri-neft-qaz sektoru
    Ненефтегазовый сектор обеспечил 51,9% доходов бюджета Азербайджана в 2025г
    Non-oil, gas sector provided 51.9% of Azerbaijan's budget revenues in 2025

    Son xəbərlər

    01:04
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4

    Futbol
    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti