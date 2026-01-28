Ненефтегазовый сектор обеспечил 51,9% доходов бюджета Азербайджана в 2025г

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В 2025 году поступления в государственный бюджет Азербайджана по ненефтегазовому сектору превысили 20,3 млрд манатов, обеспечив 51,9% доходов бюджета за отчетный период.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина Азербайджана, объем таких доходов в 2025 году вырос на 3,6% по сравнению с 2024 годом.

    Согласно данным, в отчетном году в структуре ненефтегазовых доходов 59,1%, или 12 млрд 6,1 млн манатов, пришлись на налоговые поступления, 31,4%, или 6 млрд 369,9 млн манатов, - на таможенные поступления, 3,3%, или 679,7 млн манатов, - на поступления от платных услуг бюджетных организаций, 5,9%, или 1 млрд 200,8 млн манатов, - на прочие поступления, 0,3%, или 46,2 млн манатов, - на доходы от аренды государственного имущества.

    Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом в 2025 году поступления по линии налоговых органов по ненефтегазовому сектору увеличились на 978,6 млн манатов, или 8,9%, поступления от аренды государственного имущества и прочие поступления - на 120,8 млн манатов, или 10,7%, а доходы от платных услуг бюджетных организаций - на 131,8 млн манатов, или 24,1%.

