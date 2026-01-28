Mədəniyyət Nazirliyi müstəqil teatrlara maliyyə dəstəyi mexanizmləri hazırlaya bilər
Mədəniyyət siyasəti
- 28 yanvar, 2026
- 15:17
Mədəniyyət Nazirliyi müstəqil teatrlara maliyyə dəstəyi mexanizmlərini hazırlaya bilər.
Bu barədə "Report"a müsahibəsində Mədəniyyət Nazirliyinin Teatr sektorunun müdiri Böyükxanım Talıbova deyib.
Onun sözlərinə görə, "2026–2030-cu illər üçün Konsepsiyanın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı"na əsasən, dövlət teatrları ilə yanaşı, özəl teatr fəaliyyətinin də təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur:
"Məhz bu mərhələdə müstəqil teatrlara maliyyə dəstəyi mexanizmləri düşünüləcək".
Nazirlik rəsmisi müstəqil teatrların fəaliyyətinə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən daimi və xüsusi diqqət olduğunu da əlavə edib:
"Müraciət edən teatrlara mövcud imkanlar yaradılır və müvafiq dəstəklər də göstərilir".
Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.
Son xəbərlər
01:04
Video
Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4Futbol
00:57
Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədirDigər ölkələr
00:36
FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparırDigər ölkələr
00:12
Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidirFutbol
23:46
Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
23:31
Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklərDigər ölkələr
23:20
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıbDigər ölkələr
23:14
Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edibMaliyyə
23:03