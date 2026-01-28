Mədəniyyət Nazirliyi müstəqil teatrlara maliyyə dəstəyi mexanizmləri hazırlaya bilər

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Mədəniyyət Nazirliyi müstəqil teatrlara maliyyə dəstəyi mexanizmlərini hazırlaya bilər.

    Bu barədə "Report"a müsahibəsində Mədəniyyət Nazirliyinin Teatr sektorunun müdiri Böyükxanım Talıbova deyib.

    Onun sözlərinə görə, "2026–2030-cu illər üçün Konsepsiyanın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı"na əsasən, dövlət teatrları ilə yanaşı, özəl teatr fəaliyyətinin də təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur:

    "Məhz bu mərhələdə müstəqil teatrlara maliyyə dəstəyi mexanizmləri düşünüləcək".

    Nazirlik rəsmisi müstəqil teatrların fəaliyyətinə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən daimi və xüsusi diqqət olduğunu da əlavə edib:

    "Müraciət edən teatrlara mövcud imkanlar yaradılır və müvafiq dəstəklər də göstərilir".

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Минкультуры Азербайджана может разработать механизмы финансовой поддержки независимых театров

