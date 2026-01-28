Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 января, 2026
    Минкультуры Азербайджана может разработать механизмы финансовой поддержки независимых театров

    Министерство культуры Азербайджана рассматривает возможность разработки механизмов финансовой поддержки независимых театров.

    Об этом в интервью Report заявила руководитель театрального сектора Минкультуры Беюкханым Талыбова.

    По ее словам, в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции на 2026–2030 годы предусмотрено развитие не только государственных, но и частных театров.

    "Именно на этом этапе планируется проработка механизмов финансовой поддержки независимых театральных коллективов", - добавила Талыбова.

    Она также подчеркнула, что деятельность независимых театров находится в зоне постоянного внимания министерства.

    "Театрам, которые обращаются в министерство, по мере возможностей создаются условия и оказывается соответствующая поддержка", - подчеркнула представитель Минкультуры.

    С полным текстом интервью можете ознакомиться по ссылке.

    Mədəniyyət Nazirliyi müstəqil teatrlara maliyyə dəstəyi mexanizmləri hazırlaya bilər

