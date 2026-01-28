İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanda neft-qaz sektoru üzrə büdcə daxilolmaları 7 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 28 yanvar, 2026
    • 15:09
    Azərbaycanda neft-qaz sektoru üzrə büdcə daxilolmaları 7 %-dən çox artıb

    2025-ci ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin neft-qaz sektoru üzrə daxilolmaları 18 828,4 milyon manat təşkil edib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 1 milyard 266,9 milyon manat və yaxud 7,2 % çoxdur.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 2025-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirlərində neft-qaz sektoru üzrə daxilolmaların 23,1 %-i və yaxud 4 milyard 347,4 milyon manatı vergi orqanlarının xətti ilə daxilolmaların, 76,9 %-i və yaxud 14 milyard 481 milyon manatı Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfertin payına düşür.

    Vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə daxil olmuş neft-qaz gəlirlərinin 52 %-i və yaxud 2 milyard 260,3 milyon manatı "Şahdəniz" layihəsi üzrə mənfəət vergisi, 41,3 %-i və yaxud 1 milyard 795,4 milyon manatı Dövlət Neft Şirkətinin ödədiyi müvafiq vergilər və digər ödənişlər, 6,7 %-i və yaxud 291,7 milyon manatı "Azəri-Çıraq-Günəşli" layihəsi üzrə mənfəət vergisi hesabına təmin olunub.

    Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi neft-qaz sektoru
    Нефтегазовые доходы бюджета Азербайджана в 2025 году выросли на 7,2%
    Azerbaijan's oil and gas budget revenues rise 7.2% in 2025

