    Нефтегазовые доходы бюджета Азербайджана в 2025 году выросли на 7,2%

    Финансы
    • 28 января, 2026
    • 15:29
    Нефтегазовые доходы бюджета Азербайджана в 2025 году выросли на 7,2%

    В 2025 году поступления в государственный бюджет Азербайджана по нефтегазовому сектору составили 18 млрд 828,4 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина Азербайджана, данный показатель на 1 млрд 266,9 млн манатов, или 7,2%, превышает уровень 2024 года.

    Согласно информации, в структуре доходов государственного бюджета за 2025 год по нефтегазовому сектору 23,1%, или 4 млрд 347,4 млн манатов, сформированы за счет поступлений по линии налоговых органов, а 76,9%, или 14 млрд 481 млн манатов, пришлись на трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

    В поступлениях по линии налоговых органов 52%, или 2 млрд 260,3 млн манатов, обеспечены за счет налога на прибыль по проекту "Шахдениз", 41,3%, или 1 млрд 795,4 млн манатов, - за счет налогов и иных платежей SOCAR, а 6,7%, или 291,7 млн манатов, - за счет налога на прибыль по проекту "Азери–Чираг–Гюнешли".

    Минфин Азербайджана государственный бюджет нефтяные доходы
    Azərbaycanda neft-qaz sektoru üzrə büdcə daxilolmaları 7 %-dən çox artıb
    Azerbaijan's oil and gas budget revenues rise 7.2% in 2025

