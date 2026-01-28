Нефтегазовые доходы бюджета Азербайджана в 2025 году выросли на 7,2%

В 2025 году поступления в государственный бюджет Азербайджана по нефтегазовому сектору составили 18 млрд 828,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина Азербайджана, данный показатель на 1 млрд 266,9 млн манатов, или 7,2%, превышает уровень 2024 года.

Согласно информации, в структуре доходов государственного бюджета за 2025 год по нефтегазовому сектору 23,1%, или 4 млрд 347,4 млн манатов, сформированы за счет поступлений по линии налоговых органов, а 76,9%, или 14 млрд 481 млн манатов, пришлись на трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

В поступлениях по линии налоговых органов 52%, или 2 млрд 260,3 млн манатов, обеспечены за счет налога на прибыль по проекту "Шахдениз", 41,3%, или 1 млрд 795,4 млн манатов, - за счет налогов и иных платежей SOCAR, а 6,7%, или 291,7 млн манатов, - за счет налога на прибыль по проекту "Азери–Чираг–Гюнешли".