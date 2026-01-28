İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Kallas: Avropa NATO-dakı rolunu gücləndirməlidir

    Digər ölkələr
    • 28 yanvar, 2026
    • 15:18
    Kallas: Avropa NATO-dakı rolunu gücləndirməlidir

    NATO təhlükəsizlik sahəsində daha avropayönümlü, Avropa İttifaqı (Aİ) isə daha müstəqil olmalıdır.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, Avropa Müdafiə Agentliyinin (EDA) illik konfransında Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Avropa artıq ABŞ-nin "ağırlıq mərkəzi" deyil və bu dəyişiklik strukturlu xarakter daşıyır.

    "İndi ABŞ öz baxışlarını sərhəddən kənara və Avropadan kənara yönəltdiyi zaman, NATO öz gücünü qorumaq üçün daha avropayönümlü olmalıdır və bunun üçün o fəal işləməlidir", - Kallas deyib.

    Onun sözlərinə görə, təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində təşəbbüslərin NATO-nu tamamlayıcı xarakter daşıması təmin edilməlidir.

    Kallas bu kontekstdə təşəbbüsün həm də NATO tərəfində olduğunu bildirib və əlavə edib ki, NATO nə qədər çox məlumat təqdim etsə, fəaliyyətləri o qədər səmərəli əlaqələndirmək olar.

    Onun fikrincə, bu, "Avropa sütunu"na yük bölgüsü və qitənin NATO-nun daşıdığı hərbi qüdrəti vasitəsilə dəyər qatmasına imkan verəcək.

    Kaya Kallas Avropa Müdafiə Agentliyi NATO
    Каллас: Европе следует усилить свою роль в НАТО
    Kallas: Europe should strengthen its role in NATO

    Son xəbərlər

    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:23
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci qol vurulub - YENİLƏNİR-2

    Futbol
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    22:50

    "Liverpul" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti