Kallas: Avropa NATO-dakı rolunu gücləndirməlidir
- 28 yanvar, 2026
- 15:18
NATO təhlükəsizlik sahəsində daha avropayönümlü, Avropa İttifaqı (Aİ) isə daha müstəqil olmalıdır.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, Avropa Müdafiə Agentliyinin (EDA) illik konfransında Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas bildirib.
Onun sözlərinə görə, Avropa artıq ABŞ-nin "ağırlıq mərkəzi" deyil və bu dəyişiklik strukturlu xarakter daşıyır.
"İndi ABŞ öz baxışlarını sərhəddən kənara və Avropadan kənara yönəltdiyi zaman, NATO öz gücünü qorumaq üçün daha avropayönümlü olmalıdır və bunun üçün o fəal işləməlidir", - Kallas deyib.
Onun sözlərinə görə, təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində təşəbbüslərin NATO-nu tamamlayıcı xarakter daşıması təmin edilməlidir.
Kallas bu kontekstdə təşəbbüsün həm də NATO tərəfində olduğunu bildirib və əlavə edib ki, NATO nə qədər çox məlumat təqdim etsə, fəaliyyətləri o qədər səmərəli əlaqələndirmək olar.
Onun fikrincə, bu, "Avropa sütunu"na yük bölgüsü və qitənin NATO-nun daşıdığı hərbi qüdrəti vasitəsilə dəyər qatmasına imkan verəcək.