Каллас: Европе следует усилить свою роль в НАТО

НАТО должно стать "более европейским", а ЕС - более самостоятельным в сфере безопасности.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (EDA) заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, Европа больше не "центр тяжести" США, и это изменение носит структурный характер.

"Сейчас, когда США обращают свой взор за границу и за пределы Европы, НАТО должно стать более европейским, чтобы сохранить свою силу, и для этого оно должно действовать", - сказала главный дипломатии ЕС, также отвечающая за вопросы безопасности.

По словам Каллас, необходимо обеспечить, чтобы инициативы в сфере безопасности и обороны оставались дополняющими НАТО.

Глава дипломатии ЕС заявила, что в этом контексте ключ также находится на стороне НАТО, добавив, что чем больше информации предоставляет НАТО, тем эффективнее можно координировать действия.

По ее мнению, это позволит "европейскому столпу" добавить ценность через большее разделение бремени и военной мощи континента, которую несет НАТО.