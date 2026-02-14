Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    • 14 февраля, 2026
    • 17:37
    В российском аэропорту Диксон Ан-72 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

    Самолет Ан-72 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксон в Красноярском крае России при посадке.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Воздушное судно выполняло нерегулярный чартерный рейс из г. Игарка. На борту самолета находилось 52 пассажира и члены экипажа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Транспортная прокуратура в Красноярском крае организовала проверку по факту инцидента.

    Россия инцицент при посадке АН-72 самолет
