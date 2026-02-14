В российском аэропорту Диксон Ан-72 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет Ан-72 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксон в Красноярском крае России при посадке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Воздушное судно выполняло нерегулярный чартерный рейс из г. Игарка. На борту самолета находилось 52 пассажира и члены экипажа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Транспортная прокуратура в Красноярском крае организовала проверку по факту инцидента.