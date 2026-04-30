Экспортная выручка "Азеркосмос" выросла почти на 3%

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") в январе-марте 2026 года экспортировало услуги спутниковой связи на $4,1 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на апрельский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 2,5%. За три месяца услуги приобрели компании из 32 стран - на 7 меньше, чем годом ранее.

Основными направлениями экспорта стали Великобритания ($1,1 млн), Люксембург ($809,1 тыс.), Турция ($271,4 тыс.), Пакистан ($261,1 тыс.) и Швеция ($187,2 тыс.).

Доля экспортной выручки в общих доходах "Азеркосмос" снизилась с 65% до 64%.

В марте "Азеркосмос" экспортировал услуги спутниковой связи на $1,1 млн, что на 15,4% меньше в годовом сравнении.