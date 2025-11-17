Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    ИКТ
    • 17 ноября, 2025
    • 13:51
    Дорин Богдан-Мартин: Азербайджан становится быстрорастущим региональным центром цифрового развития

    Азербайджан стремительно становится региональным центром цифрового развития.

    Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь Международного союза электросвязи (ITU) Дорин Богдан-Мартин на пресс-конференции, посвященной WTDC-25 в Баку.

    "Стратегия "Цифровой Азербайджан 2030" стимулирует цифровую трансформацию, включая инвестиции в облачные сервисы, умную инфраструктуру и центры обработки данных, способствующие развитию искусственного интеллекта", - подчеркнула Д. Богдан-Мартин.

    По ее мнению, проект "Цифровой Шелковый путь", который соединяет Азербайджан с Грузией и далее с Европой через новую волоконно-оптическую магистраль, должен еще больше усилить международную связь и повысить устойчивость цифровой инфраструктуры.

    Doreen Bogdan-Martin: Azerbaijan becoming rapidly growing regional hub for digital development

