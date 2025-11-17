Дорин Богдан-Мартин: Азербайджан становится быстрорастущим региональным центром цифрового развития
ИКТ
- 17 ноября, 2025
- 13:51
Азербайджан стремительно становится региональным центром цифрового развития.
Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь Международного союза электросвязи (ITU) Дорин Богдан-Мартин на пресс-конференции, посвященной WTDC-25 в Баку.
"Стратегия "Цифровой Азербайджан 2030" стимулирует цифровую трансформацию, включая инвестиции в облачные сервисы, умную инфраструктуру и центры обработки данных, способствующие развитию искусственного интеллекта", - подчеркнула Д. Богдан-Мартин.
По ее мнению, проект "Цифровой Шелковый путь", который соединяет Азербайджан с Грузией и далее с Европой через новую волоконно-оптическую магистраль, должен еще больше усилить международную связь и повысить устойчивость цифровой инфраструктуры.
