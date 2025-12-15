Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Азербайджан и Нидерланды обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 15 декабря, 2025
    • 20:59
    Государственный секретарь по внешней торговле и содействию развитию Нидерландов Аукье де Врис встретилась со специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

    Как передает Report, об этом Аукье де Врис написала в соцсети Х.

    "Провела беседу со специальным представителем президента Азербайджана Эльчином Амирбековым об укреплении наших торговоэкономических связей и перспективах сотрудничества в сельскохозяйственном секторе и морской промышленности. Мы также обсудили геополитические события на Южном Кавказе", - говорится в публикации.

    Azərbaycan və Niderland ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər

