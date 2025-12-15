Азербайджан и Нидерланды обсудили укрепление двустороннего сотрудничества
- 15 декабря, 2025
- 20:59
Государственный секретарь по внешней торговле и содействию развитию Нидерландов Аукье де Врис встретилась со специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.
Как передает Report, об этом Аукье де Врис написала в соцсети Х.
"Провела беседу со специальным представителем президента Азербайджана Эльчином Амирбековым об укреплении наших торговоэкономических связей и перспективах сотрудничества в сельскохозяйственном секторе и морской промышленности. Мы также обсудили геополитические события на Южном Кавказе", - говорится в публикации.
Spoke with the Presidential Representative of 🇦🇿, Elchin Amirbayov, about strengthening our trade and economic ties and opportunities in the water, agriculture, and maritime sectors. We also discussed geopolitical developments in the South Caucasus.