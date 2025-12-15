WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan və Niderland ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 15 dekabr, 2025
    • 21:08
    Azərbaycan və Niderland ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər

    Niderlandın xarici ticarət və inkişafın təşviqi üzrə dövlət katibi Aukye de Vries Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə xüsusi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Aukje de Vries "X"də yazıb.

    "Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovla ticarət-iqtisadi əlaqələrimizin gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatı sektorunda və dənizçilik sənayesində əməkdaşlıq perspektivləri barədə söhbət etdim. Biz həmçinin Cənubi Qafqazdakı geosiyasi hadisələri müzakirə etdik", – paylaşımda qeyd olunub.

    Elçin Əmirbəyov Niderland əməkdaşlıq
    Азербайджан и Нидерланды обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

    Son xəbərlər

    22:17

    Azərbaycanın tanınmış güləş simaları Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məktəblilərlə görüşüblər

    Fərdi
    22:08

    Nazir: Kənd məktəbində bir uşağın illik orta xərci bir neçə nəfərin Bakıda özəl təhsilinə bərabərdir

    Digər
    21:52

    "Sumqayıt"ın məşqçisi: "Ehtiyatda olan futbolçular meydana girəndən sonra oyun istədiyimiz kimi getdi"

    Futbol
    21:50

    Rusiyanın Ukraynaya vurduğu ziyanla bağlı komissiya yaradılacaq

    Digər ölkələr
    21:46

    Pan Gi Mun: BMT böhran yaşayır, Təhlükəsizlik Şurası dəyişməlidir

    Digər ölkələr
    21:32

    Nazir: Məktəbəqədər təhsilə cəlb olunan hər bir uşaq dövlət büdcəsinə 4 500 manata başa gəlir

    Elm və təhsil
    21:31

    ABŞ Rusiya ilə Ukrayna arasındakı məsələlərin 90 %-nin razılaşdırıldığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:25

    Şabranda qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:21

    İranda fabrikdə baş verən partlayış nəticəsində 9 nəfər həlak olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti