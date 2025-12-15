Azərbaycan və Niderland ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 15 dekabr, 2025
- 21:08
Niderlandın xarici ticarət və inkişafın təşviqi üzrə dövlət katibi Aukye de Vries Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə xüsusi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Aukje de Vries "X"də yazıb.
"Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovla ticarət-iqtisadi əlaqələrimizin gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatı sektorunda və dənizçilik sənayesində əməkdaşlıq perspektivləri barədə söhbət etdim. Biz həmçinin Cənubi Qafqazdakı geosiyasi hadisələri müzakirə etdik", – paylaşımda qeyd olunub.
